Министерство внутренних дел Республики Арцах опровергают очередную азербайджанскую дезинформацию.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении МВД Арцаха говорится:

«Вчера, 13 марта, азербайджанские СМИ распространили очередную дезинформацию о том, что в сопровождении российских миротворческих сил из Армении в Арцах перевозят военнослужащих и оружие, опубликовав при этом видео небольшой колонны автомобилей.

На самом деле на видео, опубликованном азербайджанской стороной, не военная техника, а машины, принадлежащие Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в сопровождении российских миротворцев перевозили мирных жителей Республики Арцах в село Хин Шен Шушинского района.

Учитывая горный и крайне сложный характер этой дороги, спасателям Арцаха пришлось организовать перевозку граждан на УАЗ-ах.

А российские миротворцы выполняли свои функции по обеспечению безопасности гражданских лиц, особенно в условиях дополнительных угроз, возникших 5 марта после диверсионного нападения».