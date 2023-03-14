Армения готова к трехсторонней встрече министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в Москве: в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву, где будет обсуждаться этот вопрос.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе состоявшейся 14 марта пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись вопроса о возможности встречи глав МИД трех стран в Москве.

«Армения к этому готова, вчера я также говорил об этом с президентом России. В ближайшее время планируется визит министра иностранных дел в Москву, где они обсудят…», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что запланированная в декабре прошлого года встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана не состоялась в связи с тем, что был острый кризис, а не с тенденцией к бойкоту встречи.

«Мы не отказывались от встречи. В той ситуации было необходимо, чтобы министр был в Ереване. Мы сказали, что встреча не отменяется и мы готовы к встрече», — отметил премьер.