Должны быть созданы международные механизмы, гарантирующие права и безопасность населения Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал бывший глава НАТО, учредитель и глава международной политической консалтинговой организации Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен.

«Мы должны сделать все, чтобы достичь прочного и справедливого мирного соглашения. Очень важным элементом этого соглашения должны стать гарантии прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. И чтобы гарантировать эти права и безопасность, у нас должны быть международные механизмы, которые будут их отслеживать, контролировать и гарантировать», — отметил он.

Коснувшись отношений Армения-ЕС, Расмуссен отметил, что они хотели бы очень тесно сотрудничать с правительством Армении.

«Это будет широкое сотрудничество, которое затронет широкие темы. Естественно, речь идет о политической поддержке со стороны ЕС. Я думаю, что сейчас необходимо повысить осведомленность о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. И международное сообщество должно оказать максимальное давление на Азербайджан для решения этого вопроса», — сказал Расмуссен.

Он подчеркнул, что они хотят поддержать правительство Армении, чтобы поднять диалог с ЕС на еще более высокий уровень, который будет включать и диалог по политике безопасности.

«У ЕС есть широкий спектр инструментов, которые могут быть полезны Армении. Я думаю, что Армении нужно еще больше международных партнеров, чем сегодня», — сказал он, отметив, что детали военного сотрудничества с Арменией не обсуждались.

В заключение Андерс Фог Расмуссен отметил, что ЕС имеет европейскую систему мира, которая также может стать основой для сотрудничества между Арменией и ЕС.