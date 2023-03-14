Президент Армении Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Ирак-Армения Палаты представителей Ирака Мохаммедом Садыком Мохаммедом. На встрече присутствовал также депутат НС Армении Рустам Бакоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Ваагн Хачатурян отметил: «Рад приветствовать вас в Республике Армения. По сути, ваш визит является еще одним свидетельством нашей вековой дружбы. В последние годы наши отношения динамично развиваются, и особое место в этих отношениях занимают межпарламентские связи.

Когда мы смотрим на потенциал наших двух стран, мы можем сказать, что нам многое предстоит сделать, мы можем использовать наши экономические возможности для повышения благосостояния обеих стран.

Я уверен, что этот ваш визит будет способствовать и поднимет отношения между нашими двумя странами на более высокий уровень».

Мохаммед Садык поблагодарил за прием и отметил: «Спасибо, дорогой господин президент, мы гордимся встречей с Вами и благодарим Вас за эту прекрасную возможность».

Иракский парламентарий подчеркнул, что в их делегацию входят представители различных слоев иракского общества и национальных меньшинств, и выразил надежду, что в следующий раз в составе делегации будут представлены армяне.

В ходе встречи были затронуты многоплановые возможности сотрудничества между Ираком и Арменией и их продвижение. Была подчеркнута важность активных межпарламентских контактов. Президент Ваагн Хачатурян заявил, что будет рад принять в Армении президента Ирака Абдула Латифа Рашида, в ответ на что глава делегации подчеркнул, что обязательно передаст приглашение президенту своей страны.

В ходе беседы президент коснулся вызовов и общей ситуации в нашем регионе. Ваагн Хачатурян подчеркнул, что Армения привержена своей позиции установления добрососедских отношений с соседями и открытия границ без предварительных условий. В этой связи стороны подчеркнули, что наличие открытых границ в значительной степени будет способствовать сближению и развитию торгово-экономических связей между Ираком и Арменией.