Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский конфликт, урегулирование которого, по его словам, должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, он подчеркнул, что Германия обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе. «Для нас важно, чтобы длительный конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем», — сказал Шольц во вторник в Берлине на совместной пресс-конференции с Алиевым.

«Наша общая цель должна состоять в том, чтобы быстро привести этот конфликт к прочному и устойчивому решению на благо людей в пригородах Карабаха. Мирное урегулирование конфликта должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана. Это включает в себя безопасность населения в Карабахе», — констатировал Шольц. Вместе с тем он заверил, что «Германия готова оказать свою поддержку».

Говоря о размещении гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA), глава кабмина ФРГ заметил, что Берлин поддерживает ее и обеспечивает руководство миссией. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, как резюмировал канцлер ФРГ, должна произойти как можно скорее.