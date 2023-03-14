Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна, Тигран Парванян освобожден с должности командующего объединенной группировкой войск (сил) ВС Республики Армения и ВС РФ.

Как сообщает Арменпресс, согласно указу президента, Парванян освобожден с должности по п. 11 ч. 1 ст. 40 закона Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащего» — освобождение военнослужащего по контракту от воинской должности в случае увольнения с военной службы.

Генерал-лейтенант Парванян занимал должность с февраля 2018 года.