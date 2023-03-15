Ежегодно проводимые Дни Франкофонии, являясь одной из важнейших культурных программ посольства Франции в Армении, способствует распространению французской и франкоязычной культуры.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила посол Франции Анн Луйо.

«В 2023 году посольство с удовольствием представит около 20 мероприятий, посвященных Франции и французской культуре, как в Ереване, так и в регионах. Программа многожанровая: это кино, музыка, театр, диспуты, современное искусство, конкурс французского языка. Дни Франкофонии в Армении всегда были долгожданными и особыми, а проводимые в их рамках мероприятия способствовали дальнейшему распространению французской и франкоязычной культур. Программа Дней Франкофонии в этом году довольно насыщенная, вы можете ознакомиться с их списком на сайте Министерства иностранных дел Армении. Хочу поблагодарить всех партнеров, которые вносят большой вклад в распространение Франкофонии», — сказала посол.

Министр ОНКС Жанна Андреасян также подчеркнула важность проведения Дней Франкофонии в Армении, подчеркнув, что Международный день Франкофонии объединяет около 320 миллионов франкофонов и дает возможность отметить солидарность и желание жить, вместе представляя ценности Франкофонии.

«Армения с большой ответственностью и активностью участвует во всех мероприятиях и инициативах, проводимых Международной организацией Франкофонии. Это еще одно свидетельство того, что Армения придает большое значение Дням Франкофонии, и с каждым годом мы все больше участия принимаем в мероприятиях, проводимых в эти два месяца. Я рада сообщить, что в этом году наши образовательные и культурные учреждения были очень активны, и мы наметили много мероприятий и в Ереване и регионах. Подчеркиваю участие всех областей в этих мероприятиях. И я уверена, что все мероприятия будут способствовать распространению французской и франкоязычной культуры и ценностей. Мы получим возможность укрепления и продолжения нашего сотрудничества, также и реализации новых инициатив», — сказала Жанна Андреасян.

Лукас Розенкранц, посол Швейцарии в Армении, председатель Группы франкоязычных послов, подчеркнул, что Международная организация Франкофонии является уникальной площадкой, которая посредством общего языка развивает культурное, образовательное и экономическое сотрудничество между государствами-членами во благо людей.

«Организация Франкофонии — это, прежде всего, культурно-цивилизационная инициатива. Она реализует программы, которые поддерживают франкоязычных писателей, режиссеров, музыкантов и художников, делают их работы более доступными для широкого международного рынка и помогают им получить большее признание. Что касается политической составляющей Франкофонии, то ее приоритетами являются защита мира, прав человека и демократии, и, конечно же, ценности свободы прессы. И я надеюсь, что эти мероприятия позволят армянскому обществу получить представление о культурном богатстве Франкофонии», — сказал посол.

Гийом Наржоле, советник по культуре и сотрудничеству посольства Франции, поблагодарил всех партнеров, отметил, что без их готовности организовать что-либо было бы невозможно.

«В этом году Дни Франкофонии 2023 начнутся с 6-го Франкоязычного кинофестиваля, который пройдет с 18 по 26 марта. Как и каждый год, в этом году 6 апреля будет организован конкурс «Скажи мне десять слов во всех временах», целью которого является содействие изучению французского языка посредством игрового и динамичного использования языка. «Участники должны вести диалог и выступать на сцене», — представил Гийом Наржоле.

Он отметил, что серия концертов Национального камерного оркестра Армении, организованная в сотрудничестве с посольством Франции, начнется с 17 марта и будет до 20 апреля. С 28 марта по 25 апреля в Национальной библиотеке Армении будет действовать киноклуб, посвященный французскому кинематографу.

С 1 по 29 апреля организация «Экраны мира» проведет кинопоказы в Гюмри.

«12 и 13 апреля будет работать билингвальная драматическая мастерская, проект, созданный в 2021 году по инициативе актера, режиссера и продюсера Сержа Аветикяна, который молодым актерам Еревана и Гюмри дает возможность участвовать в мастер-классах, проводимых режиссерами и хореографами французских и бельгийских артистов», — сказал он.

14 апреля в Центре искусств Гафесчян откроется выставка Disornaments Алексиса Пола.

«С 2014 года Алексис Пол изучает инструмент шарманку и другие известные культуры. При помощи позаимствованной у органа перфорированной карты и ручки, он пытается отойти от традиционного использования шарманки. На выставке будут представлены визуальные и звуковые инсталляции, оригинальные произведения, полученные в результате непрерывных исследований шарманки», — заключил Гийом Наржоле.