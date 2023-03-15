Пошел четвертый месяц блокады Арцаха со стороны Азербайджана. 90 с лишним дней перекрыт Бердзорский/Лачинский коридор, связывающий Арцах с Арменией. 10 марта алиевские шавки вновь перекрыли подачу газа в Арцах.

Уже четвертый месяц Азербайджан нарушает пункт 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. Уже без малого месяц Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного движения по Бердзорскому/Лачинскому коридору. Хотя сделать это Баку должен был незамедлительно. По словам представителя Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосяна, Международный суд не указал каких-либо сроков исполнения решения, а в случаях, когда срок не указан, решения должны исполняться незамедлительно.

Однако Международный суд не имеет службы, принуждающей к исполнению того или иного решения. Принудительный инструментарий решений, принимаемых международными судами, по словам министра юстиции РА Григора Минасяна, носит политический характер, «и наши международные партнеры, в частности Совет Европы, уже используют свои политические инструменты, оказывая давление на сторону для выполнения тех обязательств, которые на нее были возложены».

Какой он, этот политический инструментарий, министр не конкретизировал. Если к числу механизмов относятся призывы представителей разных стран и международных структур со ссылкой на решение Международного суда, принятие резолюций рекомендательного характера, то их количество пока не перешло в качество. То бишь результатов нет.

Бердзорский/Лачинский коридор закрыт.

Представители европейских структур время от времени посещают начальный участок Бердзорского/Лачинского коридора. На днях там побывала посол США в РА Кристина Куинн, побеседовала с губернатором Сюника Робертом Гукасяном, местными жителями.

Зато высказывания спецпредставителя ЕС по вопросам Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара в начале марта азербайджанским СМИ в связи с ситуацией, связанной с блокадой Лачинского коридора, вызвали в Арцахе серьезные вопросы в плане соблюдения статуса нейтрального посредника, на который претендует спецпредставитель ЕС.

МИД Арцаха отмечает, что, говоря о якобы легитимности подходов Азербайджана относительно Бердзорского/Лачинского коридора, спецпредставитель ЕС явно игнорирует общий контекст происходящих событий — незаконную блокаду коридора Азербайджаном в нарушение своих обязательств по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г. и грубо попирает основополагающие права народа Арцаха. Под предлогом якобы необходимости контроля над коридором вооруженные силы Азербайджана 5 марта совершили террористический акт, убив троих и ранив одного офицера Полиции Республики Арцах.

МИД Арцаха подчеркнул, что все аргументы Азербайджана относительно блокады Бердзорского/Лачинского коридора, включая тезис о якобы использовании его в военных целях, после детального изучения были отвергнуты Международным судом ООН, который постановил безоговорочно восстановить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

«На этом фоне высказывания в поддержку незаконных претензий Баку воспринимаются Азербайджаном как карт-бланш на осуществление преступной политики этнической чистки Арцаха, в основе которой лежит отрицание неотъемлемых прав его народа на жизнь, самоопределение, свободу и мирное развитие. Азербайджан стремится создать такие условия, при которых ничто не помешало бы Баку силой установить контроль над всей территорией Арцаха и завершить свои преступные программы.

Если спецпредставитель ЕС действительно обеспокоен действиями, повышающими напряженность в регионе, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на военные провокации, агрессивные и милитаристские заявления Азербайджана, а также на размещение на оккупированных территориях Арцаха новых воинских частей и другой военной инфраструктуры», — подчеркнул МИД Арцаха.

Азербайджанские провокации, диверсии, теракты и убийства, в том числе мирных жителей, в Арцахе продолжаятся. Время от времени азербайджанская сторона обстреливает позиции ВС Армении. Параллельно через азербайджанские СМИ ведется информационная агрессия, призванная убедить мировое сообщество в том, что «многострадальный» Азербайджан якобы подвергается агрессии со стороны Армении и подспудно подготовить его к мысли, что, мол, «Азербайджан имеет право на самооборону». Эксперты считают, что таким образом Азербайджан ведет подготовку к новой агрессии.

С другой стороны, официальный Баку во главе с апшеронским диктатором-террористом Алиевым пытается убедить мир в своем миролюбии и готовности позаботиться «о благополучии армян Нагорного Карабаха, предоставив им все права, которые имеются у других граждан Азербайджана». Какими правами обладают граждане Азербайджана, которые не могут сказать ни слова, не совпадающего с официальным мнением, а в противном случае оказываются в тюрьме, где испытывают все «прелести» азербайджанских застенков, приправленные сугубо азербайджанскими особенностями и традициями? Какими правами обладают в фашистском Азербайджане талыши, лезгины, таты, аварцы и другие коренные народы, которые даже не могут в официальных документах указать себя в качестве таковых?

Международное сообщество требует диалога между Азербайджаном и Арцахом. Степанакерт настаивает на том, что подобный диалог возможен исключительно в международном формате. Баку же, лицемерно заявляя о якобы готовности к диалогу, вместе с тем цинично пытается представить элементарные контакты по гуманитарным вопросам, касающимся устроенной им фашистской блокады Арцаха, как якобы переговоры по вопросу интеграции Арцаха в Азербайджан.

Естественно, подобный подход апшеронских лицемеров привел к провалу идеи диалога. Последний азербайджано-арцахский контакт, в ходе которого были рассмотрены гуманитарные вопросы в контексте немедленного разблокирования Бердзорского/Лачинского коридора, состоялся 1 марта 2023 г. После очередных заявлений Баку об «интеграции» Арцаха и угрозы принятия «жестких мер» в случае отказа МИД Республики Арцах заявил:

«Очевидно, что подобного рода обсуждения между сторонами с целью решения безотлагательных вопросов не могут заменить полноценные мирные переговоры, необходимые для достижения стабильного и всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Арцах продолжает сохранять приверженность мирному урегулированию конфликта путем переговоров, которое должно основываться не на соотношении военной силы или на легитимизации результатов применения силы, а на нормах и принципах международного права, в том числе равноправия и права народов на самоопределение. Наилучшим способом защиты этих принципов является вовлечение международного сообщества в обсуждения с Азербайджаном.

Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к тому, что переговоры должны проходить в согласованном международно признанном формате, в рамках которого будут обеспечены условия и гарантии для неукоснительного соблюдения сторонами взятых на себя обязательств.

В этой связи, прежде всего, необходимо сконцентрировать усилия на полноценном выполнении достигнутых ранее договоренностей. Именно это станет главным показателем добросовестного подхода сторон к мирному процессу. Только после этого могут сформироваться благоприятные условия для обсуждения всех остальных проблем, включая вопросы, связанные с обеспечением безопасности народа Арцаха, реализацией им без каких-либо ограничений права на свободное волеизъявление. Мы убеждены, что без решения этих важнейших вопросов невозможно достичь всеобъемлющего решения конфликта».

Однако до апшеронских иезуитов, видимо, с одного раза не дошло. Продолжая гнуть свою гнусную линию, администрация главного бакинского террориста решила пригласить «представителей армянской общественности Карабаха» в Баку для продолжения контактов по «реинтеграции», а также «обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе».

Ответ Степанакерта не заставил себя ждать. «Республика Арцах придерживается ранее высказанной позиции о том, что подобные встречи могут иметь место при посредничестве российских миротворцев, там же, где и 1 марта текущего года по гуманитарным, инфраструктурным, техническим вопросам, без их излишней политизации», — заявил МИД Арцаха.

В заявлении отмечается, что закрытие Бердзорского/Лачинского коридора и продолжающийся гуманитарный кризис недопустимы и никоим образом не способствуют формированию благоприятной атмосферы для переговоров.

«Убеждены, что Азербайджан должен должным образом выполнять как обязательства, взятые на себя Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, так и требования решения Международного суда, воздерживаясь от применения силы или угрозы силы и от односторонних, экспансионистских подходов. Только в этом случае будут созданы благоприятные условия для дальнейших обсуждений», — подчеркнул МИД Арцаха.

Что касается политических вопросов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, арцахское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Арцах привержен переговорам, направленным на всеобъемлющее урегулирование конфликта, которые должны проходить в международно признанном и утвержденном формате, в условиях наличия международных гарантий равноправия сторон и выполнения взятых на себя обязательств.