Победить врага можно не только силой и отвагой, но и ясностью ума, принеся свободу целому народу.

Этим принципом руководствуется главный герой пьесы «Гор из Сюника», который не побоялся сыграть в шахматы с правителем вражеской страны, и подчинил его.

Одноименный спектакль пьесы писателя современника Георгия Арутюняна «Гор из Сюника» недавно вошел в репертуар Ереванского театра кукол. Он очень красочный, с яркими персонажами, с четким посылом, с куклами, которые выше актеров.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» художественный руководитель театра Рубен Бабаян отметил: «Гор из Сюника» — особенная сказка. «Она, кажется, уходит в глубину веков: Армения, Ассирия, но во всем этом есть еще и игра в шахматы. Молодой Гор показывает, что врага можно победить разумом и умом», — отмечает Бабаян и выделяет форму представления: большие куклы, которыми управляют два-три актера.

Он надеется, что спектакль займет свое особое место в репертуаре театра, детям будет интересно его смотреть, в какой-то мере они познакомятся с историей и в какой-то мере возникнет и интерес к шахматам.

Режиссер Самсон Мовсесян уже не в первый раз обращается к армянским авторам. Несколько месяцев назад на детский суд был вынесен спектакль «Сыщик Аллен» по сказкам героя 44-дневной Арцахской войны Алена Маргаряна.

По его словам, спектакли «Гор из Сюника», и «Детектив Аллен» насыщены действиями, которых не хватает в нашей детской литературе, где преобладает философия.

«Взят исторический сюжет и тема игры в шахматы, что очень важно. И этим так много нужно сказать. Победы даются тогда, когда развивается ум, а шахматы — самая стратегическая, думающая, мистическая игра. Дети внимательно следят за спектаклем и вместе с главными героями проходят весь путь», — отмечает Мовсесян.

Во время спектакля маленькие зрители бывают достаточно активны. Во время шахматной партии, большинство из них пытаются предугадать, какие ходы сделают герои, иногда даже хотят помочь им подсказками. Режиссер рассказал и о друзьях Гора.

«Друзья Гора из Сюника — мудрец Астхик, который учит его играть в шахматы, в спектакле есть и много других», — заключает он.

Образ Гора создал молодой актер Юра Киракосян. Он думает, что Гор не очень терпелив в начале выступления, потому что всячески пытается показать свой патриотизм и спешит быть полезным своему народу.

«Детям дается представление, что образование, мышление и борьба в мирных условиях лучше, чем на сражения на войне, на поле боя. Мой герой говорит, что в шахматы играют короли и мудрецы. Это философская игра, она делает разум гибким и может помочь человеку в любой ситуации», — подчеркнул он.

По словам актера, даже те дети, которые не любят шахматы, обязательно захотят научиться этой игре после просмотра спектакля.

Говоря о сложностях создания образа ребенка, 26-летний Юра признается, что это довольно сложная работа.

«Вы должны убедить себя, что вы многого не знаете. Это было тяжело, но это сработало. Реакция публики бывает волнительной и неожиданной. Мы не знаем о ней во время репетиций, когда он отреагирует, все зрители разные, и каждый раз они могут отреагировать на разные моменты», — уверяет Киракосян.

Скоро в театре будут поставлены спектакли «Дорожные приключения», «Золотая рыбка» и другие.

Проект реализован при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

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Анжела Амбарцумян

Фото с официальной страницы театра в Facebook.