МИД Франции потребовал проведения открытого расследования диверсии в Нагорном Карабахе, совершенной азербайджанскими диверсантами-террористами 5 марта.

Необходимо провести открытое расследование диверсии в Нагорном Карабахе 5 марта. МИД Франции уже потребовал, чтобы такое расследование было проведено, а его результаты обнародованы, заявила глава МИД ФР Катрин Колонна, отвечая на вопрос французского депутата Сары Танзилли о том, когда будут сделаны выводы из решения Международного суда ООН, наложены санкции на виновных в блокаде Арцаха и положен конец газовым соглашениям, заключенным с Азербайджаном председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, «которые подпитывают сговор между Путиным и Алиевым?»

Глава МИД Франции подчеркнула обязательность выполнения решения Международного суда по разблокировке Бердзорского/Лачинского коридора, восстановлению снабжения населения Нагорного Карабаха и обеспечению доступа к поврежденным инфраструктурам, отметив также, что Запад крайне внимательно относится к рискам обхода санкций, направленных против России.

Напомним, 5 марта диверсионная группа ВС Азербайджана в районе под названием «Хайпалу» обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции Арцаха. В результате нападения диверсантов, проникших на территорию Арцаха, погибли трое сотрудников МВД, еще один получил огнестрельное ранение в области грудной клетки.

Непонятно, правда, кто должен проводить открытое расследование. Если Азербайджан, то слова г-жи Колонна — простое сотрясение воздуха. Не будет же Баку объективно расследовать собственное преступление. Если г-жа Колонна имела в виду российских миротворцев, то они уже сказали, что сказали, признав, что азербайджанцы обстреляли автомобиль арцахской полиции. Ожидать от них большего — наивно.

Газовые шашни руководства Евросоюза с Азербайджаном крайне беспокоят и возмущают не только французских, но и других европейских парламентариев. Так, в ходе обсуждений в Европарламенте отчета постоянного докладчика по вопросу Азербайджана Желяны Зовко депутат Петер ван Дален (Нидерланды) указал на то, что в отчете хоть и содержатся «несколько сильных заявлений об Азербайджане, и это правильно, но недостаточно».

«Продолжающееся насилие диктатора Алиева как против Нагорного Карабаха, так и против Армении требует полного осуждения в самых решительных выражениях. Меня также возмущает блокада Азербайджаном Лачинского коридора. И не забывайте: войска Алиева уже несколько месяцев находятся в пределах границ Армении. Недавно сам был свидетелем разрушений в результате их обстрелов города Гориса!

В отчете ничего не говорится о предосудительной газовой сделке президента Еврокомиссии фон дер Ляйен с президентом Алиевым. Эти несколько миллиардов кубометров газа можно было бы получить в другом месте, а теперь Алиев чувствует поддержку ЕС в своей агрессивной политике. Газовая сделка — это геополитическая ошибка, от которой нужно отказаться! Я поддержу этот отчет только в случае принятия нескольких поправок», — сказал Петер ван Дален.

Не знаю, как голосовал Петер ван Дален, однако отчет Желяны Зовко был принят без осуждения газовой сделки. Напротив, в нем подчеркивается ключевая роль Азербайджана в качестве стратегического поставщика голубого топлива в ЕС, и важность расширения сотрудничества между двумя сторонами за пределами энергетического сектора.

В то же время отмечается, что прежде чем углублять партнерство с Евросоюзом в политической и энергетической сферах, Азербайджан должен улучшить ситуацию с правами человека и основными свободами, что «до сих пор оценивается крайне негативно».

Господа, вы это серьезно? Сотрудничество в энергетической сфере уже идет. Да и в политической тоже. Несмотря на то, что с правами человека и основными свободами ситуация в Азербайджане аховая. Их там просто нет. И речь должна идти не об улучшении ситуации, а о ликвидации диктатуры и самодурства тирана, террориста и фашиста!

В этом контексте авторы доклада, по сути, обесценивают констатацию в отчете таких важных фактов, как несоблюдение Азербайджаном перемирия после 44-дневной войны 2020 г., оккупация Азербайджаном суверенных территорий Армении, блокада Бердзорского/Лачинского коридора, пытки и убийства армянских военнопленных, преследование и внесудебные расправы над гражданскими лицами, в т.ч. пожилыми, уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха, осуждение широкомасштабной военной агрессии против многочисленных целей на суверенной территории Армении в сентябре 2022 г., военных вторжений, осуществляемых с мая 2021 г. вдоль неделимитированной границы…

Важно — в докладе отмечается, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военными средствами и угрозой применения силы, а требует всеобъемлющего политического урегулирования в соответствии с международным правом, в том числе принципами, закрепленными в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ 1975 г., в частности, тремя принципами неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение, Основными принципами Минской группы ОБСЕ 2009 года, а также договоренностями, достигнутыми между сторонами, включая Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

Европарламент подтверждает, что для того, чтобы быть эффективным и всеобъемлющим, мирный договор должен включать положения, гарантирующие целостность суверенной территории Армении, права и безопасность армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе и других пострадавших от конфликта районах, а также быстрое и безопасное возвращение всех беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома. Он призывает международное сообщество продолжать заниматься этим конфликтом, который касается стабильности и безопасности всего региона.

Отмечается, что конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха в значительной степени препятствовал развитию и стабильности региона Южного Кавказа и в более широком смысле влияет и на европейскую стабильность.

«ЕС готов вести активную роль в установлении прочного мира между Арменией и Азербайджаном в качестве надежного торгового партнера и справедливого посредника, основывая свои действия на продвижении демократии, верховенства закона и уважения прав человека», — говорится в докладе.

Проблема в том, что апшеронскому диктатору все эти констатации, осуждения, призывы и рекомендации глубоко безразличны. А рычагов действенного воздействия на Алиева ни доклады, ни резолюции не предусматривают. Газовая же сделка лишь развязывает фашисту Алиеву его кровавые руки. И он продолжает цинично врать и терроризировать Арцах и арцахцев.

Азербайджанские военнослужащие 15 марта открыли огонь в направлении трех жителей Нагорного Карабаха, выполняющих сельскохозяйственные работы. Трое арцахцев просто обрезали виноградники в районе участка под названием «Хазазин Так» в Амарасской долине (Мартунинский район НКР), когда с прилегающих азербайджанских военных позиций открыли беспорядочный огонь. Пострадавших, к счастью, нет. Однако в результате стрельбы сельскохозяйственные работы были остановлены. И это не первый случай, когда ВС Азербайджана препятствуют проведению арцахцами сельскохозяйственных работ. В принципе аналогичная ситуацию складывается и на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана. Окопавшиеся на оккупированной суверенной территории Армении азербайджанские террористы, расположившись на стратегических высотах близ армянских населенных пунктов, угрожая оружием, не дают сельским жителям пользоваться пастбищами, водными источниками… Одним словом, терроризируют.

Азербайджан открыто, на глазах международного сообщества, готовится к новой агрессии против Арцаха и Армении. Побывавший на днях в Германии апшеронский террорист Алиев направился из Европы прямо в Турцию, где со своим духовным и идейным братом Эрдоганом провел встречу за закрытыми дверями. По сообщениям азербайджанских и турецких СМИ, они якобы обменялись мнениями «о нормализации отношений между Баку и Ереваном и переговорном процессе по мирному договору». Какие планы два брата-террориста строили на самом деле, прояснится со временем.

Ясно одно: блокада Бердзорского/Лачинского коридора — одно из звеньев многоплановой комбинации Азербайджана и Турции для создания условий по осуществлению этнической чистки в Арцахе. Желательно для них — без вмешательства международного сообщества.

Если международное сообщество, в данном случае Европа, действительно заинтересовано в воспрепятствовании геноцидальным планам азербайджано-турецкого террористического тандема, ему не следует ограничиваться призывами и беззубыми заявлениями…