Опубликовано видео певицы Brunette, представляющей Армению на международном конкурсе песни “Евровидении 2023”. Песня называется “Future Lover”, автор — сама певица. Как сообщили в Общественном телевидении, режиссером ролика является Арамаис Айрапетян.

«“Future Lover” — безадресное письмо в поэтическом духе. Однажды я увидела в интернете простой и красивый пост, который меня вдохновил: строки тут же стали мелодией в голове и пробудили новые чувства. Песня о том, что на протяжении всей жизни мы все ищем того самого человека, будущего возлюбленного, который станет воплощением наших мечтаний, идеалов и страхов», — говорит Brunette.

В этом году конкурс “Евровидение” пройдет в Ливерпуле. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая. Brunette выступит в первой части второго полуфинала.