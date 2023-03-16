В Армении, в курортном городе Дилижан, 13 марта стартовала Международная Медиашкола.

Шестидневный интенсив в Армении собрал на одной площадке 40 молодых специалистов в области журналистики, маркетинга, рекламы и медиа из всех стран СНГ.

Организатором мероприятия является общественная организация «Российско-армянское молодёжное единство» при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

На официальной церемонии открытия выступили председатель общественной организации «Российско-армянское молодежное единство» Гоар Гумашян, а также было зачитано приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Республике Армения Сергея Копыркина.

Модератор мероприятия — редактор тревел-шоу на канале «Пятница» Владимир Капри.

В качестве экспертов интенсива выступят адвокат Москвы и Берлина, заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян, руководитель департамента маркетинга и рекламы ВТБ банка Нарэ Татевосян, SMM-дизайнер, креативный продюсер и автор тг-канала про еду и гедонизм #едашкин Олег Дашкин, PR директор телекоммуникационной компании Ucom Armenia Диана Мнацаканян и другие.

На протяжении 6 дней участники прослушают лекции от ведущих специалистов, на темы медиаграмотности и искусства работы со СМИ, брендинга продуктов, компаний и в том числе стран, эффективных каналов продвижения, принципов успешной коммуникации и цифрового этикета.

Формат Школы позволит через командную работу применить полученные знания на практике.