16 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Норайра Якововича Мкртчяна министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах.

«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате президента Республики Арцах.