16 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Норайра Якововича Мкртчяна министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах.
«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате президента Республики Арцах.
16 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Норайра Якововича Мкртчяна министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах.
«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате президента Республики Арцах.
Газета «Республика Армения» издаётся армянским Государственным информационным агентством «Арменпресс».
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]