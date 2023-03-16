В Армению прибыла 28-я группа добровольцев Корпуса мира США. В сообщении об этом посольства США в Армении говорится, что 16 американских добровольцев в течение двух лет будут жить в разных регионах Армении, и будут служить ради блага армянского народа.

Отмечается, что это первая группа волонтеров, прибывшая в Армению после 2020 года, когда волонтеры были вынуждены покинуть Армению из-за пандемии COVID-19. После этого сотрудники Корпуса мира и бывшие волонтеры продолжали свою работу со школами и общественными группами, проводя различные онлайн-программы и курсы.

«Мы очень рады возможности стать свидетелями исторического возвращения добровольцев в Армению. Я уверена, что волонтеры будут служить с большим энтузиазмом и энергией, и, что для народов Армении и Америки откроются новые возможности сотрудничества и крепкой дружбы», — сказала директор Офиса Корпуса мира в Армении Джоан Фэрли.

Согласно договоренности с правительством Армении, волонтеры вместе со своими армянскими коллегами будут работать в школах и общественных организациях разных регионов Армении. Они помогут преподавателям английского языка и студентам улучшить свои навыки владения английским языком, будут работать с молодежью, вооружая их необходимыми знаниями и навыками, чтобы внести свой вклад в развитие армянских общин.

Корпус мира — международная сеть службы, состоящая из американских добровольцев, партнеров принимающей страны, сотрудников Корпуса Мира и членов общин, миссия которой заключается в укреплении мира и дружбы во всем мире. Добровольцы Корпуса мира, приглашаемые правительствами всего мира, работают вместе с членами общин, помогая им реализовывать проекты местного значения.

Корпус мира по приглашению правительства действует в Армении с 1992 года. Волонтеры Корпуса мира внесли свой вклад в укрепление дружбы между армянским и американским народами, а также и в развитие сферы образования и молодежи. Волонтеры Корпуса мира делились своей культурой с армянским народом, также представляли армянскую культуру в своих общинах в Соединенных Штатах.

В Армении служило более 1100 добровольцев Корпуса мира.