МВД Турции распорядилось привлечь к обеспечению безопасности во время всеобщих выборов 14 мая более 600 тыс. сотрудников силовых структур страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник циркуляре МВД Турции.

Само МВД направит на охрану участков для голосования 326 тыс сотрудников, еще около 200 тыс. будут направлены от Главного командования жандармерии. Также в обеспечении безопасности будут заняты Командование береговой охраны, сотрудники охранных предприятий. При этом отдельно отмечается, что в день голосования только официально занятые в обеспечении безопасности избирательных участков сотрудники будут иметь право иметь при себе оружие.

Максимальные меры безопасности будут приниматься при доставке бюллетеней и протоколов голосования в местные комиссии и Центризбирком. Во время голосования будет усилено патрулирование территории вокруг избирательных участков, будет запрещена торговля вблизи них. Отдельное внимание будет уделено обеспечению беспрепятственного подхода и подъезда к участкам.

МВД также предупредило, что будет внимательно отслеживать провокационные публикации в соцсетях, которые несут в себе дезинформацию, связанную как с самим процессом голосования или кандидатами, так и с недавними землетрясениями. Такие публикации потенциально будут расцениваться как противозаконные, и ведомство отметило, что судебные и административные разбирательства будут инициироваться моментально.

Напомним, что 14 мая в Турции состоятся президентские и парламентские выборы. В президентской гонке на данный момент участвуют действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул оппозиционный альянс из шести партий.