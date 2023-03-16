Саперы Гуманитарной миссии Армении разминировали и передали Совету района Хантарат провинции Алеппо 88 000 квадратных метров разминированной территории.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает еженедельная газета Алеппо «Гандзасар».

На церемонии передачи разминированной территории присутствовали глава Армянской епархии епископ Макар Ашгарян, представители Совета Алеппо, советник генерального консульства РА в Алеппо Давид Тадевосян, полковник группы гуманитарной миссии РА Аркадий Тоноян, представители Российского центра примирения в Алеппо.

Армения осуществляет гуманитарную миссию в Сирии с февраля 2019 года. Миссия состоит из гуманитарных саперов, врачей и специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность. Цель миссии — оказание профессиональной гуманитарной помощи народу Сирии.