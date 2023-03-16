Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 20 марта в Москве проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

В ходе состоявшейся 14 марта пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время министр иностранных дел Армении посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам, что прорабатывается визит министра иностранных дел Армении в Москву.