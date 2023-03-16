Министр обороны Армении Сурен Папикян 16 марта принял прибывшую в Армению с рабочим визитом делегацию во главе с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной и региональной безопасности, в том числе относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе и военно-политической обстановке вокруг Армении.

В частности, говоря о приграничной ситуации, Сурен Папикян представил существующие на протяжении долгого времени проблемы и ожидания министерства обороны Армении в плане реализации механизмов коллективной защиты ОДКБ.