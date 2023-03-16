В национальную сборную Армении по футболу привлечен молодой форвард второй команды мюнхенской «Баварии» Грант-Леон Ранос, сообщает пресс-служба республиканской федерации по этому виду спорта.

19-летний нападающий немецкого клуба примет участие в предстоящем сборе главной команды нашей страны. Несмотря на неармянскую фамилию, Ранос, оказывается, не только полнокровный армянин, но и потомок супругов, эмигрировавших пару десятилетий назад из села Караундж Сюникской области Армении.

Первые шаги в футболе Грант-Леон сделал в юношеской команде «Ганновера», затем перешел в академию дортмундской «Боруссии», а уже после этого оказался в мюнхенском клубе. Выступал за все юношеские команды «Баварии», а теперь является одним из лидеров нападения второго состава клуба. Привлекался даже в сборные Германии среди игроков до 15 и 16 лет. Обычно играет на позиции центрального нападающего.

25 марта сборная Армении проведет в Ереване отборочный матч чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. А через три дня, вновь на своем поле, сыграет контрольный матч с Кипром.