Вице-премьер Тигран Хачатрян принял представителей Американской торговой палаты в Армении и организаций-членов Палаты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Хачатряна, приветствуя гостей, вице-премьер представил основные макроэкономические и фискальные показатели прошлого и текущего годов в Армении, а также тенденции экономического развития.

В ходе заседания был обсужден широкий круг поднятых представителями Американской торговой палаты в Армении вопросов, в частности, связанные с внедрением комплексной системы медицинского страхования, колебаниями курса валюты и обусловленными этим проблемами, иностранными инвестициями в Армению, возможным влиянием российско-украинского конфликта на экономику Армении.

Вице-премьер Хачатрян выразил приверженность правительства Республики Армения в сотрудничестве с Американской торговой палатой содействовать развитию бизнес-среды в Армении, укреплению отношений с иностранными инвесторами и укреплению эффективного сотрудничества между государственным и частным секторами.