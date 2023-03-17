Уровень воды в Сарсангском водохранилище ежедневно ​​понижается на 50 сантиметров.

Об этом в разговоре с корреспондентом «Арменпресс» сообщил исполняющий обязанности председателя Водного комитета Республики Арцах Арарат Хачатрян, добавив, что запасы воды Сарсанга значительно уменьшились.

«Единственным источником электроэнергии в Арцахе сейчас является Сарсангское водохранилище. По сравнению с тем же периодом прошлого года отметка уровня воды ниже на 8 метров. Сегодня приток воды в водохранилище составляет 4 кубометра в секунду, что является очень низким показателем. Приток из реки Татар может достигать до 30, 40, 50 м/с куб. Сейчас расходуется больше. Когда уровень воды в водохранилище высокий, для выработки электроэнергии используется меньше воды. Вместе с понижением этой отметки снижается давление и для получения того же количества электроэнергии уже требуется больше воды», — уточнил Арарат Хачатрян.

По его оценке, опыт последних лет и соответствующий анализ показывают, что восстановить уровень воды в текущем году, доведя его до уровня начала года, не представляется возможным.

Однако Арарат Хачатрян выразил надежду, что весной с разливом рек объем воды в Сарсанге увеличится, хотя и тогда нельзя будет сказать о нужном уровне воды.

«Азербайджан с 9 января по сегодняшний день препятствовал и не позволял проводить аварийно-восстановительные работы на подконтрольной ему территории, по которой проходит высоковольтная линия электропередач, поставляющая электроэнергию из Армении в Арцах. До блокады, особенно зимой, когда электроэнергии из Армении не хватало, мы использовали Сарсангское водохранилище. После войны на территории Республики Арцах осталось 5 малых ГЭС. Ини дают очень небольшой объем электроэнергии, работая всего на 20 % своей мощности», — пояснил исполняющий обязанности председателя Водного комитета, подчеркнув, что если единственная высоковольтная линия электропередач, питающая Арцах из Армении, в ближайшее время не будет отремонтирована, то водных ресурсов Сарсанга, необходимых для производства электроэнергии и других нужд, будет остро не хватать.

Ранее президент Арцаха отметил, что водные ресурсы Сарсангского водохранилища вместимостью почти 600 миллионов кубометров очень сократились, что весной и летом создаст серьезный кризис в первую очередь для азербайджанских фермеров, поскольку водных ресурсов не хватит для орошения около 96000 гектаров в Тартарском, Агдамском, Бардинском, Горанбои, Евлахском и Ахджабадском районах Азербайджана. И жители этих районов Азербайджана должны знать, что благодаря их властям и самозваным лже-активистам в этом году у них не будет воды для орошения, и они лишатся возможности обеспечить пропитание и доходы.