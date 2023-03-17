Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов посетил военный пантеон «Ераблур» и почтил память героев, павших в Арцахских войнах.

Как передает корреспондент «Арменпресс», генерального секретаря ОДКБ сопровождал заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

Имангали Тасмагамбетов возложил венок к памятнику армянам, погибшим в Арцахских войнах.

Генсек ОДКБ прибыл в Армению 16 марта. Он был в Джермуке, где провел ряд встреч, ознакомился с последствиями нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года. 16 марта генеральный секретарь ОДКБ встретился также с министром обороны РА Суреном Папикяном.