В целях смягчения гуманитарного кризиса в Арцахе Всеармянский фонд «Айастан» продолжает оказывать гуманитарную помощь Арцаху в виде продуктов первой необходимости.

Об этом «Арменпресс» сообщили во Всеармянском фонде «Айастан».

В этот раз в Арцах было отправлено 200 тонн муки.

С начала блокады Азербайджаном Лачинского коридора фонд передал Арцаху 100 тонн продуктов питания (макароны, гречка, рис, сахар), 200 тонн муки, 211 000 кг семян картофеля и 21 600 литров подсолнечного масла.

Следует отметить, что 27 декабря 2022 года состоялось внеочередное заседание Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан», в ходе которого обсуждался и вопрос Арцаха. Было принято решение единством всех армян обеспечить народ Арцаха необходимыми продуктами питания, чтобы смягчить гуманитарный кризис, вызванный блокадой.

Напомним, что в 2021-2022 годах Фонд «Айастан» реализовал в Арцахе ряд проектов на сумму более 32 миллиардов драмов, направленных на преодоление тягот послевоенного периода. Построены и сданы в эксплуатацию сотни квартир и частных домов, реконструированы и капитально отремонтированы школы и детские сады, построено более 52 км стратегических дорог, сетей питьевого водоснабжения, реализованы десятки проектов, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры. Финансировались и другие важные отрасли.

Всеармянский фонд «Айастан», созданный в 1992 году, является крупнейшей некоммерческой организацией Армении, целью которой является создание всеармянской сети, содействие Армении и армянам всего мира, реализация программ, обеспечивающих стабильное, сбалансированное развитие Армении и Арцаха.

Всеармянский фонд «Айастан» реализовал около 1500 проектов в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, искусства и спорта, инфраструктур, жилищного строительства и развития общин, улучшая качество жизни тысяч бенефициаров. Деятельность фонда осуществляется при активном участии и содействии 19 местных органов и партнерских организаций, работающих в 18 странах.