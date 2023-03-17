На Северном проспекте Еревана поместили часы обратного отсчета до старта чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в столице Армении.

Как сообщил «Арменпресс», на церемонии присутствовали руководитель Аппарата премьер-министра, председатель межведомственной комиссии по подготовке и организации работ по проведению чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года Араик Арутюнян, который призвал всех присутствовать как на церемонии открытия, так и на соревнованиях.

«Я уверен, что это станет одним из любимых мест ереванцев в ближайшие 1,5 месяца. Символом чемпионата выбрано одно из самых красивых животных нашего высокогорья — муфлон», — сказал он.

Арутюнян подчеркнул, что до начала чемпионата на территории, прилегающей к Лебединому озеру, будет организована фан-зона.

Заместитель министра ОНКС РА Карен Гилоян в беседе с журналистами подчеркнул, что после старта чемпионата на табло будет показываться количество медалей, завоеванных сборной Армении.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате примут участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превысит 1000 человек. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 14 апреля. Стоимость билетов будет от 1000 до 10 000 драмов.