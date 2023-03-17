Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17 марта принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в начале встречи министр Мирзоян поздравил Имангали Тасмагамбетова со вступлением в должность генерального секретаря ОДКБ, пожелав ему плодотворной работы и успехов.

Собеседники обменялись мнениями о текущей военно-политической ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость четкого и целенаправленного ответа Организации на военную агрессию, осуществленную Азербайджаном против суверенной территории Армении, являющейся членом ОДКБ.

Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе вследствие блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Министр иностранных дел подчеркнул императив выполнения положений трехстороннего Заявления от 9 ноября в 2020 г. и решения Международного Суда ООН о применении временных мер против Азербайджана от 22 февраля.

В ходе встречи генеральный секретарь ОДКБ представил свои впечатления от посещения накануне города Джермук.

Глава МИД подчеркнул, что азербайджанская сторона своими продолжающимися провокациями препятствует усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, а воинственная риторика Азербайджана нацелена ​​на подготовку почвы для крупномасштабного применения силы против суверенной территории Республики Армения, а также Нагорного Карабаха. В этом контексте была подчеркнута необходимость принятия активных шагов со стороны союзников и партнеров Республики Армения, чтобы побудить Азербайджан к выполнению своих обязательств и исключить применение силы.

Утром того же дня генеральный секретарь ОДКБ в сопровождении заместителя министра иностранных дел Армении посетил пантеон «Ераблур».