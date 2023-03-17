В Саудовской Аравии магистр Тавасиф бинт Хамид бин Мукбиль аль-Унзи с отличием защитила диссертацию на тему Геноцида армян, подтвердив тот исторический факт, что Геноцид армян действительно имел место. Она также представила причины отрицания этого факта некоторыми государствами.

Молодой ученый защитила магистерскую диссертацию на тему «Политика Великобритании в отношении армянских погромов 1915 года» на кафедре истории и цивилизации факультета социологии Университета короля Сауда в Эр-Рияде.

В беседе с Арменпресс Тавасиф бинт Хамид бин Мукбиль аль-Унзи рассказала о причинах выбора темы, ходе и результатах исследования.

Выбор этой темы для диссертации она обосновывает следующим: критических аналитических исследований, специализирующихся на политике Великобритании по отношению к Геноциду армян, немного. «Существует также много споров и загадок о мотивах позиции Великобритании в отношении Геноцида армян 1915 года. Она требует уточнений и интерпретаций на основе источников», — говорит магистр.

Таким образом, целью исследования было выявить британскую политику в отношении Геноцида армян 1915 года. Одной из целей работы было также проследить историческую политику Османской империи по отношению к армянам, выявить причины, побудившие Великобританию занять позицию к Геноциду армян, чтобы показать и задокументировать политику Великобритании в отношении Геноцида армян. Исследование также опирается на документы.

Аль-Унзи подчеркивает, что это исследование имеет большое значение, поскольку оно проливает свет на важное историческое событие и его влияние на международные отношения. Оно также дает представление о политике крупных держав в отношении нарушений прав человека и их роли в формировании мирового порядка.

«Один из самых важных выводов заключается в том, что трудно приписать Геноцид армян исключительно Османской империи или партии «Иттихад ве теракки». Ряд мелких погромов был осуществлен некоторыми султанами Османской империи перед большим геноцидом во время Первой мировой войны. Также со времен Османской империи наблюдается турецкая националистическая тенденция по отношению к нетурецким этническим группам. Эта тенденция продолжалась до прихода к власти партии «Иттихад ве теракки». Международное вмешательство для защиты христианских этнических групп от гнета Османской империи основывалось на политических предлогах. Те этносы, у которых был запрос на самоопределение и независимость, заплатили цену за это вмешательство в свои географические и исторические регионы», — говорит магистр.

Говоря о британских мотивах Геноцида армян, она отмечает, что стратегическое положение Армении позволяет Великобритании контролировать торговые пути, связывающие ее с Азией и достигающие Индии. Этот мотив также вынудил Великобританию занять позицию в отношении Геноцида армян. Великобритания также стремилась противостоять российской конкуренции в регионе.

«Британские мотивы Геноцида армян имели скорее стратегическое и политическое происхождение, что сформировало различные реакции Великобритании на кризис. Все эти мотивы руководствовались принципом: цель оправдывает средства в соответствии с требованиями международно-политических обстоятельств», — говорит мастер.

Она подчеркивает, что международное колониальное соперничество негативно сказалось на армянском народе, поэтому позиции по армянскому кризису время от времени различаются.

«Из политической позиции Британии стало ясно, что они использовали армянский вопрос как предлог для неправомерного вмешательства в дела Османской империи, исходя из своих политических и военных интересов. Они позволили армянам страдать от трагедий и нажились на этих трагедиях, оставив их с их несчастной судьбой», — говорит саудовский магистр.

Она подчеркивает, что Армения географически была воротами для Англии, чтобы добиться своих интересов и отрезать русских, стремившихся к экономическому и политическому господству над Ближним Востоком и Индией.

«Стратегия Британии в отношении османов заключалась в том, чтобы помочь им погрузиться в большое количество преступлений, которые они затем могли бы использовать для политического шантажа и других целей. Одним из результатов политики Великобритании в отношении армянского вопроса стал факт Геноцида армян, имевшего место в 1915 году во время Первой мировой войны, в результате которого армяне были рассеяны по всему миру», — отмечает он.

Тавасиф бинт Хамид бин Мукбиль аль-Унзи подчеркивает, что резня действительно имела место, но это гнусное событие иногда отрицается из-за причастности многих сверхдержав, поэтому они не могут этого признать.

Саудовскому магистру известно, что армяне считаются одним из древних народов Западной Азии. А с целью приобретения научных материалов по теме Геноцида армян она в 2019-2021 годах провела ряд научных экспедиций в ряд стран, где есть армянские общины. Она отмечает, что эти общины являются потомками жертв Геноцида армян. Среди этих стран Ливан, Египет, США.

«Я встретилась с армянскими профессорами и специалистами в области политики и истории в Университете Айказян в Бейруте. Самым заметным среди них был Андраник Дакесян, который меня поддержал. Я также совершила научную поездку в Египет, где посетила Центр арменоведческих исследований в Каире, офис Армянского национального комитета и встретилась с Арменом Мазлумяном, главой Армянского комитета Египта, который предоставил мне всю необходимую поддержку», — говорит магистр.

Во время своих визитов она также имела возможность встретиться с христианским духовенством и посетить исторические армянские кладбища.

«Несмотря на трудности, возникшие во время моих путешествий, я была полна решимости собрать как можно больше научного материала, чтобы пролить свет на богатую историю Армении и ее народа. В целом армянский народ имеет богатую историю и культуру, которые заслуживают признания и уважения. Важно признать зверства, с которыми они столкнулись, и работать над справедливостью и примирением», — заключает она.