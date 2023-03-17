Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием в связи с принятием Европейским парламентом резолюций об отношениях ЕС-Армения и ЕС-Азербайджан.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии говорится:

“Приветствуем содержащиеся в принятых Европейским парламентом 15 марта 2023 года резолюциях призывы к властям Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по Лачинскому коридору, как это предусмотрено Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и соблюдать свои обязательства по решению Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года. В связи с этим мы поддерживаем призыв Европейского парламента к Совету ЕС ввести адресные санкции в отношении государственных чиновников Азербайджана, если решение Международного Суда от 22 февраля 2023 года не будет немедленно выполнено.

Считаем важным, что в своих резолюциях Европарламент четко признал, что азербайджано-карабахский конфликт, длящийся более трех десятилетий и приведший к десяткам тысяч жертв, огромным разрушениям и насильственному перемещению тысяч людей, остается нерешенным.

В частности, члены Европарламента выразили справедливое и оправданное беспокойство тем фактом, что заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, принятое по итогам 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, не было полностью выполнено, продолжают периодически вспыхивать смертоносные военные столкновения, неоднократно нарушался режим прекращения огня, что привело к сотням жертв и оккупации азербайджанскими войсками новых территорий, в том числе территорий Республики Армения, а с 12 декабря 2022 года заблокировано движение между Арменией и Нагорным Карабахом по Лачинскому коридору, что негативно сказывается на поставках продовольствия и других предметов первой необходимости в Арцах.

В своей резолюции об отношениях ЕС-Азербайджан Европарламент также признал и осудил экспансионистскую и дестабилизирующую роль Турции на Южном Кавказе, что проявилось, в том числе, в отправке сирийских наемников в зону конфликта для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана, и выразил позицию, что для конструктивной роли Турции в регионе она должна пересмотреть свою безоговорочную поддержку Азербайджана и предпринять реальные шаги по нормализации отношений с Арменией.

Разделяем позицию европарламентариев, что устойчивый и прочный мир не может быть достигнут военными средствами, угрозой или применением силы, а требует всеобъемлющего политического урегулирования в соответствии с международным правом, включая принципы, закрепленные в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте 1975 г., в частности неприменение силы, территориальная целостность и равноправие и самоопределение народов, а также базовыми принципами Минской группы ОБСЕ от 2009 года.

В этой связи выражаем свое согласие с членами Европарламента в том, что всеобъемлющий мир требует прекращения всякого насилия, устранения коренных причин конфликта, в том числе связанных с обеспечением безопасности и прав армян Арцаха и определением его окончательного статуса, а также решения вопроса скорейшего и безопасного возвращения всех беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома.

Убеждены, что резолюции Европарламента, включая рекомендации относительно введения санкций против азербайджанских официальных лиц, станут важным вкладом в общие усилия по прекращению блокады и пресечению преступных планов Азербайджана совершить этнические чистки и геноцид в Арцахе”.