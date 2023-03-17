Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Армении Иву Петрову и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, выразив удовлетворение партнерством между МВФ и Арменией, премьер-министр подчеркнул важность поддержки МВФ повестке реформ правительства. Никол Пашинян подчеркнул, что в прошлом году в Армении были зафиксированы высокие показатели экономического роста и роста доходов государственного бюджета. Премьер-министр Армении подчеркнул, что правительство привержено продолжению реформ в различных направлениях и на этом пути считает важным последовательную работу с международными партнерскими структурами.

Руководитель миссии МВФ в Армении поблагодарила за высокую оценку и отметила, что МВФ и впредь будет поддерживать экономический прогресс нашей страны и инициированные правительством реформы. По ее словам, экономические показатели Армении довольно значительные, и МВФ заинтересован в развитии эффективного сотрудничества.

Собеседники коснулись повестки сотрудничества, обсудили вопросы, связанные с Программой совместных действий МВФ-Армения.

Премьер-министр представил реформы и зафиксированные результаты в направлениях диверсификации экономики, обеспечения финансово-экономической стабильности, улучшения инвестиционной среды, развития инфраструктуры, законодательного регулирования, борьбы с коррупцией и в других направлениях.

Состоялся обмен мыслями о текущих экономических тенденциях и планах на 2023 год.