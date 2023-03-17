Новоназначенная глава армянского офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев Кавита Белани 17 марта вручила аккредитационное письмо о своем назначении заместителю министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ваге Геворкян поздравил госпожу Белани с назначением и выразил уверенность, что под ее руководством сотрудничество с офисом еще больше укрепится.

Собеседники коснулись последних развитий в регионе, а также приоритетов Республики Армения в вопросах беженцев, вынужденных переселенцев, миграции и других проблем, связанных с этой сферой.

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения подчеркнул важность участия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в обеспечении возвращения перемещенных армян в Нагорный Карабах в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.