Капитан Егише Акопян, обвиняемый по делу о пожаре в укрытии инженерно-снайперской роты воинской части на территории села Азат Гегаркуникской области, заключен под стражу на два месяца.

Как передает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь председателя Следственного комитета Армении Гор Абраамян.

«В рамках уголовного производства по расследованию причин пожара и гибели военнослужащих в жилом помещении личного состава инженерно-саперной роты МО РА, в суд первой инстанции общего юрисдикции города Еревана 17 марта органом, осуществляющим производство в отношении обвиняемого — офицера инженерной службы той же воинской части, капитана Егише Акопяна, подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметил он, добавив, что ночью суд удовлетворил ходатайство и обвиняемый был задержан.

«В рамках указанного производства по ч. 4 ст. 532 УК РА предъявлено обвинение офицеру инженерной службы капитану Е.А.

До этого он находился в медицинском учреждении.

Также хочу сообщить, что предварительное следствие по данному производству ведется в Отделе по особо важным делам Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении», — добавил Абраамян.

19 января около 01:30 часов 15 военнослужащих срочной службы погибли в результате пожара, произошедшего в жилом помещении, предназначенном для личного состава воинской части N в селе Азат Гегаркуникского марза МО Армении. По делу арестован заместитель командующего воинской части по тылу и коммунальному хозяйству.