18 марта председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрия Воробьева, находящегося в Армении в рамках 36-й сессии Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Как передает Арменпресс, в ходе встречи было отмечено, что проведение заседаний межпарламентских комиссий в различных областях и городах Армении и России стало доброй традицией: это уникальная возможность ознакомиться с возможностями регионов и наметить конкретные шаги.

Особо было отмечено активное взаимодействие между законодательными органами Армении и России, подчеркнута важность проведения заседаний межпарламентских и межправительственных комиссий.

«Надеюсь, что вчерашняя встреча была плодотворной и ее результаты укрепят стратегическое партнерство и сотрудничество между Арменией и Россией», — сказал Ален Симонян, имея в виду встречу, состоявшуюся накануне, и подписание меморандума о сотрудничестве между Тавушской областью Армении и Красноярским краем Российской Федерации.

На встрече обсуждались региональная безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Касаясь действий официального Баку, спикер НС отметил: «В целях предотвращения нависшей над народом Нагорного Карабаха угрозы гуманитарной катастрофы, в контексте требования усилий по восстановлению нормального движения по Лачинскому коридору особо хочу отметить, что мы ожидаем активных шагов и адресных заявлений от наших международных партнеров и, в первую очередь, от Российской Федерации, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе».