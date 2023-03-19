Подразделение специального назначения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении провели плановую тренировку с практическими действиями по противодействию диверсионным группам противника.

Как Арменпресс сообщили в Пресс-службе Южного военного округа, во время тренировки был разыгран сценарий, в котором диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника предприняла попытку нападения на контрольно-пропускной пункт соединения. Военнослужащие подразделения специального назначения ликвидировали силы «противника» с применением штатного вооружения, средств имитации взрывов и холостых боеприпасов.

Также в ходе тренировки военнослужащие совершили осмотр территории на предмет обнаружения взрывчатых веществ при помощи специальной техники и оборудования, а также кинологических расчетов караульных собак.

В завершение занятия спецназовцы выполнили упражнения по отработке приемов рукопашного боя, вождения автомобильной техники, а также действия при применении «противником» отравляющих веществ с выполнением нормативов использование средств индивидуальной защиты.