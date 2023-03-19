На территории Армении во второй половине дня 19, 21 марта — в отдельных районах, а 20 и 22 марта — в большинстве районов, ожидаются осадки, местами туман, в некоторых горных районах 20 марта ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Как передает Арменпресс, в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения сообщили, что 23-24 марта ожидается погода без осадков.

«Ветер западный, со скоростью 2-5 м/с. Днем 19-20 марта температура воздуха понизится на 2-4 градуса», — говорится в сообщении.

Днем 19 марта, 20-22 марта в Ереване ожидается дождь, возможен туман. 23-24 марта ожидается погода без осадков.