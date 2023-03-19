19 марта в 14:15 часов из отделения села Кармир шука (Красный рынок) Мартунинского районного отдела МВД Арцаха сообщили, что около 13:50 часов, когда 34-летний житель села Гергер С.Амбарцумян занимался сельскохозяйственными работами на тракторе «Беларусь» — на участке под названием «Кнёганц кал» в административном районе села Тагавард, с ближайших азербайджанских боевых позиций велись нерегулярные выстрелы из стрелкового оружия в сторону трактора.

Как сообщили Арменпресс из Полиции Министерства внутренних дел Арцаха, сельскохозяйственные работы были остановлены. Пострадавших нет.

Сообщение об инциденте было передано российским миротворцам.