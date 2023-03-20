Министерство обороны Армении опровергло сообщение, распространенное Государственной пограничной службой Азербайджана, что подразделения ВС Армении вели огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

«Распространенное Государственной пограничной службой Азербайджана сообщение, что в 02:50 20 марта подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны, не соответствует действительности», — говорится в сообщении Минобороны Армении.