Документальный анимационный фильм «Рассвет Авроры» режиссера Инны Саакян получил главный приз Женевского международного кинофестиваля и Форума по правам человека (FIFDH).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Режиссер фильма отметила, что это особая награда фестиваля кино, посвященного правам человека. «Аврора боролась за то, чтобы сохранить в себе человечность, играя на экране свою боль, а это означает, что ее миссия жива и никогда не будет забыта. Аврора, вновь переживая на экране свою боль, боролась за права человека. Эта награда доказывает, что ее миссия продолжается. Вечная ей память».

В фильме представлена ​​история жизни Авроры Мардиганян, выжившей во время Геноцида армян и ставшей голливудской звездой. Сыграв себя в немом голливудском фильме, юная девушка вновь пережила ужасы геноцида, ради того, чтобы рассказать миру о Геноциде армян. Фильм создан при научном содействии Института «Зорян» на основе архива устной истории Геноцида армян института.

Фильм – совместный армяно-немецко-литовский кинопроект (производственные компании: «Барс Медиа», «Гебрюдер Битц Фильмпродукшн», «Артбокс Лайсвалайкио Клубас»). Режиссер и сценарист: Инна Саакян; Продюсеры: Вардан Ованнисян, Кристиан Битц, Жюст Михайлинайте.

Фильм снят при частичном финансовом содействии Национального киноцентра Армении Министерства образования, культуры и спорта Армении.