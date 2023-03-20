Армения соглашалась с российскими предложениями в 99 процентах случаев, проблема заключалась в несогласии азербайджанской стороны. Спикер НС Ален Симонян недоумевает, почему официальный представитель МИД России не комментирует отзывы Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Симонян заявил на брифинге в Национальном собрании, коснувшись заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, что попытки Армении возложить судьбу Нагорного Карабаха на ответственность третьих стран остаются на совести властей РА. «Российские предложения, которые бывали до сих пор, всегда принимались Республикой Армения. Проблема заключалась в несогласии азербайджанской стороны. И я думаю, что в отношении того же документа Ховаева, тех же российских предложений, МИД России должен больше внимания уделять ответу Азербайджана, потому что в 99 процентах случаев Армения дала свое согласие на российские предложения. И очень жаль, что госпожа Захарова не касается, например, реакции Азербайджана. Оставляет это на совести армянской стороны, ну а какова была реакция азербайджанской стороны», — сказал Симонян.

Он заметил, что если Захарова подразумевает Россию, то Российская Федерация сама подписала этот документ и взяла на себя ответственность. Говоря об упоминании российской стороны о том, что в заявлении от 9 ноября нет ничего о том, что Россия берет на себя ответственность гаранта безопасности Нагорного Карабаха, спикер НС заявил, почему же президент России подписал этот документ и почему там стоят российские миротворцы.

«Иными словами, давайте предположим, что там китайские миротворцы стоят, а мы говорим, что ответственность взяла на себя Россия. Это зона ответственности российских миротворцев», — сказал Симонян. Уточняя, спикер НС заявил, что сейчас Россия является гарантом безопасности Арцаха, и согласно этому там находятся миротворцы Российской Федерации. «Это мы подтвердили и ратифицировали. Но интересно было бы знать реакцию российских коллег, как они относятся к тому, что Азербайджан до сих пор не утвердил мандат российских миротворцев», — заключил Симонян.