Россия продолжает оставаться главным актором в переговорах по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», это на брифинге в Национальном собрании заявил спикер НС Ален Симонян, отвечая на вопрос, какие стороны ведут переговоры по мирному соглашению.

Он подчеркнул, что поступают разные предложения по посредничеству. И в разных каналах обсуждаются различные вопросы.

«Есть вопросы, в которых принимают непосредственное участие и власти Арцаха, в частности, это вопросы, связанные с Нагорным Карабахом. Предложения по договорам передаются по разным каналам, в основном, посредством российской стороны. Россия продолжает оставаться основным актором», — сказал Симонян.

Он добавил, однако, что есть инициатива и со стороны США, которая довольно активна.