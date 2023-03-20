Представители насильственно перемещенного из Нагорного Карабаха армянского населения выступили с заявлением, в котором говорится, что в результате 44-дневной войны 2020 года и осуществленных Азербайджаном насильственных перемещений десятки тысяч армян Гадрута, Шуши, Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха лишены права жить на своей родине.

Об этом говорится в ими составленном заявлении:

«Еще в 1990-е годы Азербайджан насильственно переместил десятки тысяч армян Геташенского подрайона Шаумянского района.

Между тем, в пункте 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года руководители Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации обязались обеспечить возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в Нагорный Карабах и в соседние районы под контролем Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, чего до сих пор не произошло.

Принимая во внимание необходимость восстановления прав населения, вынужденно перемещенного из Нагорного Карабаха, а также обязательства, взятые на себя Азербайджаном по пункту 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, настоящим письмом требуем от Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева признать неотложный императив восстановления нарушенных прав армянских беженцев, обеспечить их безопасность и достойное возвращение на свои исторические земли, в бывшие населенные пункты, в соответствии с его обязательствами по человеческому и гуманитарному праву.

Мы обращаемся к Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну, как к стороне, подписавшей Трехстороннее заявление от 9 ноября, проявить последовательный подход к реализации всех международных правовых и политических механизмов, которые будут направлены на обеспечение выполнения взятых на себя Азербайджаном международных обязательств. При этом создать дополнительные механизмы для более эффективной защиты прав и интересов беженцев, озвучивания и продвижения их законных требований.

Призываем Президента Российской Федерации Владимира Путина, в соответствии с установленными международным правом механизмами и всеми возможными политическими рычагами, обеспечить выполнение требований Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, учитывая также то обстоятельство, что он является главой государства, подписавшего заявление, и, таким образом, является гарантом выполнения требований заявления.

Мы обращаемся к Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди организовать, контролировать и обеспечить возвращение армянского населения, перемещенного с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, а также содействовать реализации эффективных и применимых международных гарантий безопасности возвращающихся лиц, включая размещение миротворческих сил.

В то же время обращаем внимание Верховного комиссара на тот факт, что власти Азербайджана в настоящее время осуществляют программы незаконного переселения азербайджанцев в наши населенные пункты, препятствуя нашему возвращению и незаконно похищая принадлежащую нам собственность.

Представляем это заявление как организации, созданные людьми, ставшими беженцами и насильственно перемещенными лицами в результате 44-дневной войны 2020 года и первой нагорно-карабахской войны, представляющие их интересы, защищающие их права и действующие от их имени.

ОО «Союз беженцев НКР». Саро Сарьян

ОО «Материнство». Асмик Микаелян

ОО «Научный центр Качар». Мгер Арутюнян

ОО «Центр поддержки и развития женщин и детей». Инесса Асрян

ОО «Союз беженцев за справедливость». Анжела Тамразян

ОО «Ассоциация женщин-беженок». Рузанна Авагян

ОО «Наш Дом». Анаит Товмасян

ОО «Освобождение Гадрута». Мэри Давтян

ОО «Гадрутский детско-юношеский творческий центр». Ира Тамразян.