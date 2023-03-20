Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госудасртвенным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, который возник вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Никол Пашинян и Энтони Блинкен обменялись мнениями о перспективах урегулирования армяно-азербайджанских отношений и открытия коммуникационных связей в регионе. Госсекретарь США подтвердил свой призыв к немедленному разблокированию Лачинского коридора и подчеркнул, что США готовы и впредь поддерживать вышеупомянутые процессы.

Премьер-министр Пашинян выразил обеспокоенность усиливающейся в последнее время агрессивной риторикой Азербайджана.