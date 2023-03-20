Армения рассчитывает на поддержку Российской Федерации в вопросе направления в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Арарат Мирзоян заявил на совместной с министром иностранных дел России пресс-конференции.

Мирзоян вновь напомнил о трехмесячной блокаде Лачинского коридора, также о том, что Баку нарушает все пункты Трехстороннего заявления и не выполняет решение Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора.

По его словам, создавшаяся ситуация свидетельствует о необходимости обеспечения механизмов гарантий безопасности для народа Нагорного Карабаха и международного участия.

«Для предотвращения геноцида необходимо международное участие, также в Лачинский коридор и в Нагорный Карабах должна быть направлена ​​международная миссия по установлению фактов. В этом вопросе надеемся, что будет сотрудничество с российской стороной», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении также подчеркнул роль российского миротворческого контингента в предотвращении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, создавшейся в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Он обратил внимание министра ИД РФ на то, что Азербайджан в одностороннем порядке начал процесс переселения азербайджанцев на территорию Нагорного Карабаха, армянская же сторона не занимается этим из-за отсутствия соответствующего международного механизма.