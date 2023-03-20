Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, состоявшиеся в Москве, назвал очень насыщенными.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Лавров заявил на совместной с министром иностранных дел Армении пресс-конференции.

По его словам, был обсужден весь спектр двусторонних отношений во всех сферах.

«Были затронуты региональные и международные вопросы и намечены пути дальнейшего развития стратегического партнерства. Ключевое внимание было уделено экономическому взаимодействию, обмену бизнес-миссиями и другим проектам», — сказал Лавров.

Лавров отметил, что в числе прочих вопросов обсуждалась также реализация проекта транспортного коридора «Север-Юг» с участием Армении.

Лавров также подчеркнул тесные политические контакты, отметив, что они будут постоянными.