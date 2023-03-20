Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 20 марта принял делегацию, возглавляемую заместителем председателя группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага ФРГ Табеа Рёсснер (Tabea Rößner).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян сообщил, что на следующей неделе он с рабочим визитом посетит Германию. Он отметил, что Германия является крупнейшим среди стран ЕС торгово-экономическим партнером Армении, а также подчеркнул важность содействия Германии демократической повестке Армении. Также была подчеркнута важность применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и поддержка Германии в этом вопросе.

В встречи были подробно затронуты вызовы безопасности, стоящие перед Арменией. Немецкие коллеги отметили, что каждый день в мире изменяется архитектура безопасности, что приводит к новым раскладам.

Были обсуждены гуманитарные проблемы, возникшие из-за 44-дневной войны 2020 года, а также затронуты последствия перекрытия Лачинского коридора. «22 февраля 2023 года Международный суд вынес юридически обязывающее решение, которое обязало Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях», — отметил Ален Симонян, напомнив, что после решения суда 5 марта произошло нападение на сотрудников полиции Нагорного Карабаха, жертвами которого стали трое граждан Нагорного Карабаха.

Он подчеркнул, что Армения ожидает от немецких коллег принятия практических шагов для обеспечения скорейшего выполнения Азербайджаном решения Суда.

Председатель НС Армении поблагодарил правительство Германии за поддержку решения о размещении в Армении новой долгосрочной миссии наблюдателей ЕС, выразив убеждение, что она сыграет важную роль в установлении мира и безопасности в регионе.