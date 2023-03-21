По словам члена сборной Армении по футболу Жирайра Шагояна, сборная Армении обязана одержать победу над сборной Турции.

«Новички сборной Армении вносят большой вклад в команду, потому что они активные футболисты. Они могут принести пользу команде. Мы обязаны выиграть матч против Турции. У нас есть серьезные футболисты, с которыми мы можем добиться победы», — как сообщает Арменпресс, сказал Шагоян в беседе с журналистами.

Коснувшись работы с новым тренером, полузащитник подчеркнул, что сборная Армении может добиться победы благодаря принесенной новым тренером философии.

Сборная Армении по футболу 25 марта в Ереване примет сборную Турции. Матч состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Игра начнется в 21:00 по ереванскому времени.