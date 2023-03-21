Высший духовный совет под председательством Католикоса Всех Армян Гарегина II выступил с призывом по поводу 100 дней блокады Бердзорского (Лачинского) коридора.

«Арменпресс» об этом сообщили в Информационной системе Первопрестола.

«С глубокой болью хотим отметить, что уже 100-й день власти Азербайджана блокируют Бердзорский (Лачинский) коридор, соединяющий Арцах с Арменией, усиливая проявления антиармянской политики.

Систематическое физическое и психологическое давление, насилие и террористические акты Азербайджана в отношении армянского населения Республики Арцах еще больше усугубляют катастрофическую гуманитарную ситуацию. Вопреки усилиям миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе, в результате преступных действий азербайджанских властей нарушены права людей на жизнь, на лечение, на передвижение и другие основные права.

Высоко оцениваем решение Международного суда ООН о снятии Азербайджаном блокады Бердзорского (Лачинского) коридора. Мы приветствуем призыв Ассамблеи Европарламента, призывающий власти Азербайджана выполнить решение Международного суда ООН.

Выражаем удивление, что, несмотря на настойчивые требования международного сообщества, его компетентных и влиятельных структур открыть дорогу, блокада продолжается и по сей день.

Призываем структуры ООН, Европарламента и Евросоюза, глав государств и религиозных лидеров добиться исполнения Азербайджаном решения Международного суда, осуждения актов геноцида и обеспечения безопасной, нормальной жизни народа Арцаха.

Терпимость к такому откровенно неуважительному отношению Азербайджана к решению Международного суда усугубит гуманитарный кризис, создаст новые опасности для жизни более 120 000 жителей Арцаха, создаст непростительный прецедент грубого обхода решений международных судов и в то же время вызовет глубокое разочарование в международном правосудии.

Наша Святая Апостольская Церковь, придавая приоритет спасению и безопасности человеческих жизней, последовательно будет защищать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, основанное на принципе независимости во имя спасения и безопасности», — говорится в призыве-обращении Высшего духовного совета.