21 марта Омбудсмен Республики Арцах опубликовал внеочередной доклад на трех языках, касающийся нарушений личных и коллективных прав человека в результате 100-дневной блокады Арцаха Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Омбудсменом Арцаха, в докладе всесторонне и подробно, по 100 пунктам, представлены данные о нарушениях 7 личных прав, прав 5 уязвимых групп и 4 коллективных прав, что отражает углубление гуманитарного кризиса и политики геноцида проводимой Азербайджаном против народа Арцаха.

К докладу приложены 24 фотографии и 27 человеческих историй в условиях блокады, также 46 документов относительно нарушений прав народа Арцаха после 2016 года.

«Наряду с полной блокадой Азербайджан намеренно нарушает нормальную работу жизненно важных инфраструктур Арцаха: газоснабжения, электроснабжения и связи, с целью дальнейшего обострения и без того тяжелого гуманитарного кризиса и причинения страданий народу Арцаха.

Продолжающаяся блокада со стороны Азербайджана, нарушение жизненно важных инфраструктур, а также регулярные и последовательные вооруженные нападения и угрозы применения силы направлены на то, чтобы подвергнуть Арцах этнической чистке путем физического и психологического запугивания, создания невыносимых условий жизни и уничтожения коренного армянского населения Арцаха», — говорится в докладе.

В докладе отражены нарушения прав человека в результате 100-дневной блокады:

двустороннее передвижение людей по автодороге Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) сократились примерно в 178 раз (1376 въездов и выездов вместо 245 000);

на дороге зафиксировано почти в 43 раза меньше автотранспорта, чем было до блокады (вместо 92 000 въехало и выехало 2 154 автомобиля, и это только автомобили Красного Креста и российских миротворцев);

жизненно важных грузов ввезено примерно в 11 раз меньше, чем должно было быть (3707 т вместо 40 000 т);

всего из-за блокады не могут вернуться в свои дома 3900 человек, в том числе 570 детей;

из-за приостановки плановых операций около 900 граждан лишились возможности решить свои проблемы со здоровьем хирургическим путем;

Азербайджан полностью или частично прекратил подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности 34 дня;

подача электроэнергии из Армении в Арцах полностью нарушена в течение 71 дня, что привело к шестичасовым отключениям и аварийным отключениям;

почти 9 800 человек потеряли свою фактическую работу и источник дохода (включая и случаи сохранения рабочего места), что составляет более 50 % работников частного сектора;

перебои с газом и электричеством привели к незапланированной вырубке лесов, вырублено дополнительно 6200 деревьев, что, в свою очередь, создаст дополнительные долгосрочные проблемы в обеспечении здоровой окружающей среды;

экономике страны нанесен ущерб в размере почти 190 миллионов долларов США, что привело к невыполнению прогнозируемого годового показателя ВВП (903 миллиона долларов США) примерно на 21 %;

прекращены работы по строительству 32,6 км дорог, десятков километров водопроводной системы, оросительной системы на тысячи гектаров земли, 3717 квартир, более 40 объектов социальной и производственной инфраструктуры;

ряд нарушений прав особенно остро проявляется среди представителей уязвимых групп, а именно 30 000 детей, 9 000 инвалидов, 20 000 пожилых людей, 60 000 женщин (женщин и девочек) и 15 000 перемещенных лиц.

В докладе говорится, что помимо непрерывных и многократных нарушений положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., невыполнения в течение 27 дней решения Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного выезда и въезда людей, транспортных средств и товаров по Лачинскому коридору, Азербайджан в очередной раз нарушил самые высокие международные ценности и принципы. Более того, после всего этого азербайджанская сторона прибегает к агрессивным действиям, приводящим к человеческим жертвам и к другим лишениям жителей Арцаха.

«Следовательно, международное сообщество имеет не только право, но и бесспорную обязанность практическими средствами заставить выполнить решение Международного высшего суда и предотвратить дальнейшие преступления Азербайджана, в том числе и планируемое новое и жесточайшее преступление против человечности.

Все преступления Азербайджана против народа Арцаха совершаются в рамках государственной политики расовой дискриминации (арменофобии) и направлены против его права на самоопределение и факта его реализации, с целью окончательно закрыть страницу конфликта в свою пользу посредством этнической чистки, по логике: «нет народа, нет права».

Систематически и последовательно проводимая Азербайджаном политика этнической ненависти, проявлявшаяся как во время развязанных против народа Арцаха агрессий, так и после установления режима прекращения огня, неопровержимо доказывает, что любой статус Арцаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке Арцаха и Геноциду армян Арцаха. Следовательно, право на самоопределение в контексте арцахского конфликта равно праву людей жить на своей Родине.

Основополагающее право народа Арцаха на самоопределение и посягательства и угрозы его физическому существованию на основе расовой дискриминации со стороны Азербайджана являются более чем достаточными основами для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах на основе принципа «признание во имя спасения», говорится в докладе Омбудсмена.

Полный доклад можно прочесть здесь.