Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с заявлением по случаю 100-дневной блокады Арцаха.

«Арменпресс» передает заявление НС Арцаха.

«Цивилизованный мир вот уже 100 дней молча наблюдает за развитием событий вокруг маленького Арцаха.

Игнорируя и пренебрегая многочисленными заявлениями и резолюциями, принятыми международным сообществом, а также обращениями ряда уважаемых лиц и особенно решением Международного суда Гааги, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает перекрывать дорогу жизни.

Из-за блокады углубилась атмосфера недоверия между двумя народами.

Воля народа Арцаха непоколебима. Есть ли другие варианты снятия блокады? Думаю – есть. Рассматривая мировой опыт, можно обратиться к применению санкций.

На чаше весов с одной стороны – ценности демократии, с другой – нефть и газ. Цивилизованный мир должен сделать свой выбор. И если бы демократические ценности, на самом деле, были бы важнее для крупных игроков, блокаду давно бы сняли.

Арцахцы зарабатывают свой хлеб насущный. Пожалуй, самая большая работа для всех, от младенца в роддоме до больного старика, это сохранение достоинства армянского народа, что мы и выполняем с Божьего благословения и благодаря нашему упорству.

И да хранит Господь обе Армянские Республики!».