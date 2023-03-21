Использование терминов играет важную роль в политике, и их невзвешенное применение способно предопределить результаты переговоров.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал посол по особым поручениям президента Республики Арцах, бывший министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, подразумевая 100-дневную незаконную блокаду Лачинского коридора Азербайджаном.

«Также и по этой причине о терминах не спорят, о них договариваются. Наряду с незаконной блокадой международно признанного Лачинского (Кашатагского) коридора, Азербайджан предлагает гражданам Республики Арцах интегрироваться в его составе под угрозой геноцида и этнических чисток.

Принятие Арцахом интеграционной повестки с самого начала означало бы не только отчуждение от собственного суверенитета и законных прав, но и неприятие желания коренного армянского народа Арцаха жить свободно и безопасно на своей Родине. В нашем случае достаточно популярный в настоящее время в международных отношениях термин «интеграция» означает добровольную капитуляцию.

Официальный Баку даже пытается ввести в оборот другую версию термина «интеграция» — «реинтеграция», что означает возвращение Арцаха Азербайджану. Однако хорошо известно, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана, а был подчинен Советскому Азербайджану незаконным решением третьей стороны — партийного органа Кавказского бюро Российской большевистской партии.

Любое суждение об отношениях Арцаха с Азербайджаном имеет смысл только в контексте решения большевиков и принятой позже конституции СССР. Приостановка действия конституции СССР в 1991 году закрыла эту тему. Вскрылась проблема незаконных притязаний самопровозглашенной Азербайджанской Республики на самоопределившуюся Республику Арцах.

Прежде чем говорить о реинтеграции, знаменитый «бумажный тигр» с ржавыми «железными лапами» должен сначала суметь восстановить Советский Союз. Если он этого не умеет, то все остальное блеф и обман.

Сегодня 100-й день незаконной блокады международно признанного Лачинского (Кашатагского) коридора. Я уверен, что в случае необходимости народ Арцаха выдержит еще 1000 и более дней, но не откажется от своих законных коллективных прав и своего суверенитета. Принимая правильные решения, и грамотно используя имеющийся потенциал, мы выйдем из навязанного нам кризиса боле сильными и уверенными. Оснований для оптимизма более чем достаточно», — говорится в комментарии Масиса Маиляна.