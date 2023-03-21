Госдепартамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в Армении, в котором также подробно описаны зверства, совершенные азербайджанскими военнослужащими во время сентябрьской агрессии против Армении.

Как сообщает Арменпресс, в докладе отмечается о сообщениях о том, что во время сентябрьского конфликта азербайджанские силы совершали незаконные убийства и подвергали армянских солдат жестокому и бесчеловечному обращению.

Отмечается, что Международный комитет Красного Креста изучал дела о пропавших без вести в результате конфликта с Азербайджаном. Отмечается, что после осенней войны 2020 года 203 человека (в том числе 20 гражданских лиц) считаются пропавшими без вести, а 3 военнослужащих считаются пропавшими без вести в результате конфликта 13-14 сентября.

Госдеп США также упоминает, что “2 октября в азербайджанских социальных сетях было распространено видео, которое, по сообщениям Human Rights Watch и группы журналистов-расследователей Bellingcat, запечатлело незаконную казнь не менее семи армянских солдат военнослужащими в азербайджанской военной форме. Human Rights Watch и Bellingcat объявили соответственно 14 и 20 октября, что подтвердили, что видео было снято в середине сентября. Human Rights Watch охарактеризовала казнь как «военное преступление, за которое необходимо понести ответственность»”.

В докладе также упоминаются случаи бесчеловечного обращения с телами армянских женщин-военнослужащих во время сентябрьского конфликта, нападения на гражданскую инфраструктуру со стороны азербайджанских сил, нападения на машины скорой помощи.

В докладе также представлены случаи нарушения прав человека в Армении, в том числе применение силы силами безопасности, плохие условия содержания в тюрьмах, произвольные аресты и ограничения свободы слова.

Доклад полностью доступен по ссылке (на английском языке).