Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу госсекретаря в Twitter, Блинкен выразил поддержку установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув готовность США поддержать эти усилия.

«Единственный способ достичь стабильного и прочного мира — это прямые переговоры», — написал он.

Как отмечается на сайте госдепартамента США, госсекретарь Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы предложить дальнейшую помощь США в содействии двусторонним мирным переговорам с Арменией. Госсекретарь Блинкен призвал к поиску решений нерешенных вопросов и подчеркнул, что военного решения не существует. Он подтвердил важность открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств. Госсекретарь Блинкен отметил, что Соединенные Штаты надеются на продолжение сотрудничества с Азербайджаном в мирном процессе.